Это вам не Меркель. Канцлера Германии раскритиковали за нейтральное отношение к России

Нового канцлера ФРГ Олафа Шольца раскритиковали в Германии за нейтралитет в отношении России и отсутствие внешнеполитической хватки.

Колумнист немецкой газеты Handelsblatt Йенс Мюнхрат посетовал, что нынешнее правительство Германии, возглавляемое более не Ангелой Меркель, сдает позиции на международной арене и не предпринимает никаких решительных действий по поводу эскалации холодного конфликта России и США из-за ситуации на Украине и расширения НАТО.

Так отношение Шольца к РФ «остается загадочным во многих областях», а сам канцлер демонстрирует дипломатическую некомпетентность, уверен Мюнхрат.

Опасный нейтралитет

Вместо социал-демократа Шольца за внешнюю политику Берлина, во многом определяющую вектор всего Евросоюза, отвечает глава МИД и лидер партии «Зеленых» Анналена Бербок. До работы в правительстве она неоднократно критиковала руководство России и выступала за тесное сотрудничество с США, одновременно настаивая на прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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Пока Шольц пребывал в Испании, в центр «геополитического шторма» направилась именно Бербок — 17 января она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а на следующий день с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Так при чем здесь Олаф Шольц? Это вопрос, которым задается все международное сообщество и вся Германия. Какова его позиция по санкционным вопросам в отношении Москвы? Как он относится к возможному отключению России от банковской системы Swift? Где его усилия по созданию единой европейской линии по отношению к России, которая так необходима для разрядки украинского кризиса?», — вопрошает экономический и политический обозреватель Мюнхрат.

Позиция нового канцлера по «Северному потоку — 2» известна. И со времен Меркель она осталась неизменной — Шольц считает трубопровод «сугубо частным экономическим проектом». Однако этого недостаточно.

«То, что диалог Бербок в Киеве не вышел за рамки дипломатических банальностей, также связано с отсутствием руководителя внешней политики в канцелярии», — упрекает Шольца колумнист.

Мюнхрат считает, что подобный нейтралитет не идет на пользу германскому руководству: канцлер не должен удивляться, если «над правительством будут издеваться, как над неправительственной организацией».

«Это, пожалуй, худшая новость, особенно в эти взрывоопасные времена, когда на восточном фланге Европы возможна вполне реальная война», — заключил Мюнхрат.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Реальное мнение Шольца

Не исключено, что сдержанная позиция ФРГ по российско-американскому конфликту объясняется коалиционным правительством, члены которого все еще не пришли к консенсусу.

Напомним: ключевые посты в канцелярии поделены между социал-демократической партией канцлера Шольца (СДПГ), «Зелеными» и либеральной Свободной демократической партией Германии (СвДП) — министры от либералов, правда, ответственны преимущественно за внутреннюю политику страны.

Олаф Шольц отказался публично поддерживать санкции против «СП — 2» и пытается быть осторожным в заявлениях о России и ее газопроводе, отмечали ранее журналисты американской газеты газета «Financial Times». При этом в СДПГ не скрывают трепетного отношения к российско-европейскому трубопроводу.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Так Кевин Кюнерт, генсек родной партии нового канцлера, сказал, что международные споры умышленно поощряются, «чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей». Не втягивать газопровод в конфликт России, Украины и США призвала и представитель СДПГ Кристина Ламбрехт.

20 января Шольц планирует встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Перед диалогом с американской стороной канцлер предусмотрительно высказался о России, пусть и довольно сдержанно.

«Мы ожидаем от России четких шагов по деэскалации ситуации. Военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия», — заявил Шольц в Испании.

На прошлой неделе новый канцлер, безоговорочно следуя курсу, заданному Меркель, призвал Россию и США вступить в диалог не только в формате ОБСЕ, но и вернуться к «нормандскому формату». Прозвучало, вероятно, не слишком убедительно.

ПолитРоссия / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

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