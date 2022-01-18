Мишустин сообщил о новом плане правительства России по борьбе с COVID-19

Правительство России подготовило новый план по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщил глава кабмина, план составлен с учетом заразности новой мутации коронавирусной инфекции «Омикрон», которая выявлена уже в нескольких российских регионах, передает ТАСС.

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных», — заявил премьер-министр.

Напомним, основным способом профилактики коронавируса остается вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами.