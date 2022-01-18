Назарбаев обратился к нации впервые с начала протестов в Казахстане

Бывший глава казахстанского государства Нурсултан Назарбаев поблагодарил жителей республики за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил на посту президента страны. Политик записал соответствующее видеообращение.

По словам Назарбаева, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Что касается самого экс-президента, то он, являясь пенсионером, находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане, подчеркнул бывший глава республики.

Назарбаев также отметил, что все слухи на тему какого-то конфликта или противостояния в элите Казахстана абсолютно беспочвенны.

«Произошедшая трагедия (беспорядки в Казахстане. — Прим. ред.) стала для всех нас уроком, важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства, следствие даст ответ на этот вопрос», — высказался он о произошедшей в республике ситуации.

Ранее сообщалось, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал территорию республики. Об этом рассказал кладбищенский сторож села Шамалган в окрестностях Алма-Аты.