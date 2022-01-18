Леонков объяснил, как тактика применения «Кинжалов» сорвет атаку противника на Россию

Принятая Западом стратегия глобального удара включает в себя нанесение удара крылатыми ракетами с расстояния более 550 километров от береговой линии. Однако использование Россией авиационных ракетных комплексов «Кинжал» сделает такой удар невозможным.

Об этом в комментарии газете «Известия» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, который напомнил, что авиационный гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в первую очередь предназначен для удара по ударным корабельным группировкам противника, хотя может быть использован и для поражения наземных целей.

Ракеты «Кинжал», добавил обозреватель журнала «Арсенал Отечества», способны отодвинуть корабли противника более чем на 2000 километров от российских берегов.

«Предполагается, что МиГ-31 при угрозе выдвинется на расстояние примерно 1 тыс. км от берега и нанесет удар по противнику. Дальность полета самой гиперзвуковой ракеты комплекса — это еще 1 тыс. км. Одним попаданием она может уничтожить или вывести из строя, сделав его небоеспособным, крупный ударный корабль — эсминец, крейсер или авианосец, — заявил Леонков. — Такая тактика должна сорвать атаку против нашей страны. Западная стратегия глобального удара предполагает атаку крылатыми ракетами с кораблей ВМС с расстояния 300 миль — более 550 км — от береговой линии».

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При этом, добавил эксперт, если западные стратеги просто решат увеличить дистанцию, это не позволит им накрыть все те цели, что они могли ликвидировать ранее. Запад в первую очередь считает необходимым уничтожить в России стратегические ядерные ракеты шахтного базирования, чтобы сделать невозможным ее ответный удар.

Но теперь выполнение этой задачи становится трудновыполнимым, так как за выход на ранее намеченную дистанцию для нанесения удара кораблям стран НАТО придется дорого заплатить – они могут просто не успеть засечь ни атаку «Кинжалов», развивающих скорость до 10 Махов, ни даже взлет российских «МиГов», предостерег Алексей Леонков.