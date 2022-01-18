Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Победитель «Битвы экстрасенсов» Норузи предсказал будущее России на 2022 год

Россия
Победитель «Битвы экстрасенсов» Норузи предсказал будущее России на 2022 год

Победитель проекта «Битвы экстрасенсов», известный иранский ясновидящий Мохсен Норузи рассказал о предстоящем в 2022 году кризисе для человечества.

Предсказатель считает, что скоро начнется мировой кризис, который будет связан с приходом к власти «черного человека». По словам Мохсена, именно этот персонаж пошатнет мировую стабильность. 

Для россиян Норузи уточнил, что несмотря на будущие изменения в мировой политике, наиболее успешным новый год будет для активных и настойчивых граждан. Также ясновидящий отметил, что не видит предпосылок к военным действиям на территории России.

Предсказатель также высказался по вопросу конфликта на Украине. По его мнению, война в Донбассе продолжится, а бывший президент Петр Порошенко столкнется с новыми трудностями.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».