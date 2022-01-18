Победитель «Битвы экстрасенсов» Норузи предсказал будущее России на 2022 год

Победитель проекта «Битвы экстрасенсов», известный иранский ясновидящий Мохсен Норузи рассказал о предстоящем в 2022 году кризисе для человечества.

Предсказатель считает, что скоро начнется мировой кризис, который будет связан с приходом к власти «черного человека». По словам Мохсена, именно этот персонаж пошатнет мировую стабильность.

Для россиян Норузи уточнил, что несмотря на будущие изменения в мировой политике, наиболее успешным новый год будет для активных и настойчивых граждан. Также ясновидящий отметил, что не видит предпосылок к военным действиям на территории России.

Предсказатель также высказался по вопросу конфликта на Украине. По его мнению, война в Донбассе продолжится, а бывший президент Петр Порошенко столкнется с новыми трудностями.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».