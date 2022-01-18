Новичок ЦСКА Медина определился с игровым номером

Перебравшийся из клуба «Нью-Йорк Сити» в московский ЦСКА полузащитник Хесус Медина определился с игровым номером в команде.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», 24-летний футболист будет выступать за ЦСКА под номером 28.

Ранее парагвайский хавбек отказался продлевать договор с клубом MLS, срок которого истек 31 декабря 2021 года. Его соглашение с ЦСКА будет действовать до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в 5 млн евро.

Ранее 35-летний голкипер Игорь Акинфеев продлил свой контракт с ЦСКА, срок действия которого истекает в конце сезона-2021/22. Ветеран «армейцев» выступает за красно-синих с 2003 года.