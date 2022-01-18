В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться и есть

Власти Ростовской области запретили жителям смеяться, громко разговаривать, употреблять горячительные напитки и двигать мебель во время бракосочетания в ЗАГСе. Также гостям и молодоженам отныне не позволяется находиться в верхней одежде и грязной обуви в главном зале для церемоний.

Об этом говорится в специально подготовленном документе о порядке проведения церемоний заключения брака, опубликованном в минувший понедельник.

В документе прописано, что желающие связать себя узами брака смогут провести церемонию в торжественной обстановке, назначив дату и время самостоятельно. Всего на одну церемонию отводится 40 минут, при этом в зале обязательно должны находиться герб и флаг РФ.