Более 500 человек обратились за медпомощью в Петербурге после падений на улицах

После падений на обледенелых улицах за медицинской помощью за три дня обратились 567 человек в Петербурге.

За 17 января в городе было зафиксировано 152 обращения в травмпункты, больницы и скорую помощь. Рекордсменом остается суббота — 259 человек, а в воскресенье за медицинской помощью обратились 156 граждан.

Проблема неубранного снега и льда беспокоит жителей города с начала зимы. На отвратительную уборку Петербурга уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев и другие известные личности. Губернатор Александр Беглов на жалобы горожан внимания не обращает и не принимает никаких решительных действий по устранению проблемы.