Песков опроверг возможность введения локдауна в масштабах всей России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны.

Песков отметил, что могут быть введены отдельные элементы ограничений на региональном уровне, основываясь на особых полномочиях, которые имеют главы субъектов. Пресс-секретарь также добавил, что от региона к региону эпидемиологическая ситуация может меняться.

«Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "Омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», — подчеркнул он.

Кроме того, президент России Владимир Путин пока не готовит отдельного обращения к российским гражданам по поводу распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом также сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.