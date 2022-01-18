Мальтийский политик Роберта Метсола стала новым спикером Европарламента

Роберта Метсола из Республики Мальта стала новым спикером Европейского парламента.

Политический деятель из Мальты была избрана в первом раунде. Метсола получила 458 голосов депутатов из 616.

Известно, что она родилась 18 января 1979 года. На данный момент ей 43 года, и она является представителем фракции консервативной Европейской народной партии.

Ранее сообщалось, что европейская структура безопасности требует пересмотра с учетом всех участвующих в переговорах стран. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.