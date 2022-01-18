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Мальтийский политик Роберта Метсола стала новым спикером Европарламента

Политика
Мальтийский политик Роберта Метсола стала новым спикером Европарламента

Роберта Метсола из Республики Мальта стала новым спикером Европейского парламента.

Политический деятель из Мальты была избрана в первом раунде. Метсола получила 458 голосов депутатов из 616.

Известно, что она родилась 18 января 1979 года. На данный момент ей 43 года, и она является представителем фракции консервативной Европейской народной партии.

Ранее сообщалось, что европейская структура безопасности требует пересмотра с учетом всех участвующих в переговорах стран. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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