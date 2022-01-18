Ливийцы требуют ООН прекратить вмешательство во внутренние дела страны

Десятки ливийцев из разных регионов страны собрались у штаб-квартиры ООН в Триполи. Демонстранты требуют прекратить попытки повлиять извне на внутренние процессы в стране. В частности, жители африканского государства возмущены заявлением спецсоветника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, которая потребовала провести выборы до конца июня 2022 года.

Предположительно, Запад хочет подготовить нового кандидата вместо Абдель Хамида Дабибы, которого не допустили к декабрьским выборам. В результате, избирательный процесс был сорван.

Сейчас Стефани Уильямс находится с визитом в Москве. Она прибыла в Россию по вызову замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Арабские СМИ, а также ливийские чиновники ранее выразили надежду, что российские дипломаты поставят на место американку, которая вышла далеко за рамки своих полномочий.

МИД РФ стоит указать Стефани Уильямс на ее прямые обязанности как советника и призвать считаться с интересами ливийцев в вопросах, касающихся внутренних дел страны, уверен экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.