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Норвежские гандболисты отказались лететь одним рейсом со сборной России

Спорт
Норвежские гандболисты отказались лететь одним рейсом со сборной России

Администрация сборной Норвегии решила на автобусе добираться из Кошице в Братиславу, где состоятся матчи группового раунда словацкой части ЧЕ-2022 по гандболу.

Как сообщает Nettavisen, планировалось, что норвежские гандболисты полетят одним рейсом с россиянами.

Норвежская команда полностью избежала положительных результатов тестов на наличие COVID-19 до и во время первенства Европы. В понедельник, 17 января, два игрока сборной России заразились коронавирусногй инфекцией.

Ранее подопечные Велимира Петковича сенсационно обыграли норвежцев в матче предварительного этапа первенства Европы, который проходит в Венгрии и Словакии. Встреча проходила в Кошице и завершилась со счетом 23:22 в пользу россиян.

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