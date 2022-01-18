Приоритеты и оценка эффективности. В Госдуме стартовала весенняя сессия

18 января в Госдуме открылась первая весенняя сессия VIII созыва. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, она обещает быть насыщенной. К рассмотрению планируется более 1100 законов. Трем из них перед принятием осталось пройти процедуру последнего третьего чтения, еще 295 предстоит рассматривать во втором, тексты остальных еще готовятся.

При этом первые полгода ударными темпами будут работать лишь 10 комитетов из имеющихся 32: в их зону ответственности попало более 70% законопроектов.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В связи с возникшей неравномерностью спикер Госдумы отдал своему заместителю Ивану Мельникову первое поручение в новом году:

«Так как комитетов стало больше, правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов и по ним оценивать итог работы»

Также Володин призвал депутатов расставлять приоритеты при принятии законов. На первый план должны выходить документы, способствующие улучшению жизни россиян, развитию экономики, защите суверенитета страны, а также реализующие Послания президента Федеральному Собранию.