Телеканал Horas TV указал на вероятность ухода Джонсона с поста премьера из-за вечеринок

Британский премьер-министр Борис Джонсон может быть уволен с поста на фоне последних громких разбирательств из-за его участия в общественных мероприятиях. С таким заявлением выступили журналисты.

Недавно в Соединенном Королевстве разгорелся скандал с именем политика. В прессе появилась информация, что он участвовал в вечеринке в мае 2020 года на Даунинг-стрит, 10. При этом по всей стране действовали строжайшие коронавирусные ограничения на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

В Canal 24 Horas TV прокомментировали ситуацию. Журналисты уверены, скандальные вечеринки Джонсона на Даунинг-стрит могут обернуться неприятными последствиями для его карьеры. Политик пытается не допустить собственного увольнения, а потому объявил о введении ряда мер. Это запрет на употребление спиртного в офисах на Даунинг-стрит, сокращение некоторых сотрудников и отмена чрезвычайного положения, введенного на фоне очередной вспышки коронавируса.

Ранее жители Великобритании ответили на скандал с Борисом Джонсоном вечеринкой у его резиденции. Толпа активистов пришли в костюмах, напоминающих облачение премьера, в масках с лицом политика. Люди начали танцевать, изображая, таким образом, самого Джонсона, передает телеканал «360».