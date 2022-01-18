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Тренер «Миннесоты» Эвасон назвал Капризова особенным игроком

Спорт
Тренер «Миннесоты» Эвасон назвал Капризова особенным игроком

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался об игре нападающего клуба Кирилла Капризова в прошедшей встрече с «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Канадский специалист отметил, что его подопечные в матче с «Колорадо» пытались делать то, что умеют.

«Кирилл — особенный игрок, и он снова это доказал. Вообще эта тройка Хартмана была особенной для нас, и они сегодня вечером хорошо сделали свою работу. После второго периода нам удалось перегруппироваться. Мы просто играли, стараясь это делать правильно», — передает слова Эвасона пресс-служба НХЛ.

В прошедшей встрече Капризов оформил дубль. В общей сложности в активе россиянина в сезоне-2021/22 регулярного чемпионата 44 очка (16+28).

#хоккей #нхл #кирилл капризов #Дин Эвасон