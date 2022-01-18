Матвиенко назвала сохранение священной памяти о защитниках Ленинграда долгом петербуржцев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Петербурга с 79-летием прорыва блокады Ленинграда.

Спикер подчеркнула, что этот день стал переломным событием в истории. По словам Матвиенко, долг каждого петербуржца — беречь священную память о подвиге жителей и защитников города-героя Ленинграда.

«Прорыв укрепил веру в неизбежность полного освобождения от осадного кольца и неотвратимость окончательной победы над фашистскими захватчиками. Впереди был еще целый год ежедневной борьбы, но ленинградцы выстояли и сохранили любимый город, его красоту и величие для следующих поколений», — отметила председатель Совфеда.

Матвиенко уверена, что мужество и несгибаемая воля защитников города стали для россиян символом духа и патриотизма. Также она пожелала жителям Северной столицы здоровья, добра и благополучия.