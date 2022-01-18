ООН призывает мир готовиться к новой пандемии

Мир должен готовиться к новой пандемии, которая может случиться в будущем. Об этом в понедельник заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме.

«Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения», — заявил он.

Генсек ООН добавил, что мир пока сильно отстает от намеченных целей по борьбе с пандемией коронавируса. Изначально планировалось, что к декабрю 2021 года в мире пройдут вакцинацию около 40% всего населения, а уже к лету 2022 года – 70%.

«Мы далеки от этих целей. Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас», — подчеркнул Гутерреш.

un.org / Пресс-служба ООН

Гутерреш также обратил внимание на то, что все страны должны укреплять систему профилактики.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на Гайдаровском форуме, также заявил, что нынешняя пандемия может быть далеко не последней. Глава правительства пообещал в ближайшие годы наладить систему защиты от биологических инфекций.