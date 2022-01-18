Главы МИД России и Германии начали переговоры в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров начал переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Встреча проходит в Москве по приглашению российской стороны. В рамках вводного выступления Лавров отметил, то Кремль нацелен на более конструктивные отношения с Берлином и преодоление текущих разногласий в позициях обеих стран. Бербок отметила, что альтернативы добрососедским отношения России и Германии нет.

Ожидается, что дискуссия будет выстроена вокруг предложений российской стороны о гарантиях безопасности. Вместе с тем дипломаты обсудят урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.