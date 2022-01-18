Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин побеседует с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом сообщили в Кремле.

Информация о предстоящей беседе сторон уже появлялась в СМИ. Тогда подчеркивалось, что президенту России предстоит посетить множество встреч и принять участие в большом количестве телефонных переговоров. Кремль подтвердил намеченную беседу Путина и Раиси. Президенты двух стран затронут вопрос выполнения иранской ядерной сделки.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы», — подчеркнули в Кремле.

Ранее телеканал «360» сообщил о состоявшемся разговоре Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом. Стороны затронули вопрос ближневосточного урегулирования.