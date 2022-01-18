«Просто не будет никому». Каким губернаторам готовиться к отставке после выборов-2022

Ни года в России не проходит без выборов. Для кого-то это головная боль и бессонные ночи – взять хотя бы работников многочисленных УИКов. Для других – это возможность подзаработать, как, например, для армии политологов и журналистов. А вот для губернаторов, желающих остаться на своем посту, – это стресс, растянутый на месяцы активной кампании. Сохранить власть желают все, но не у всех это получится.

На сегодняшний день известно о выборах 15 руководителей регионов в России в 2022 году. Имена своих губернаторов назовут жители Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Свердловской, Калининградской и Саратовской областей. В республиках пройдут выборы глав – в Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл. В одном субъекте выборы будут непрямыми – главу Адыгеи изберут депутаты регионального парламента.

Есть еще три избирательные кампании, которые возникли неожиданно. Владимирская, Тамбовская и Ярославская области потеряли своих кормчих – руководители регионов подали в досрочную отставку, и президент эти просьбы удовлетворил. А это значит, что до единого дня голосования 11 сентября 2022 года число избирательных кампаний может вырасти.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Именно таким прогнозом с «Политикой Сегодня» поделился один из самых известных политтехнологов России, президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. Эксперт уверен в том, что в ходе выборов-2022 многие регионы обретут новых управленцев. По его мнению, некоторые действующие губернаторы все-таки не решатся пойти на новый срок.

«У каждого своя ситуация. У кого-то уже возраст достаточно солидный, у других, я думаю, есть перспективы получить новую, более интересную и сложную работу. У некоторых не очень хорошее положение дел с перспективами. Я считаю, федеральная власть предпочтет найти им замену, чем биться за человека с не очень высоким рейтингом и уровнем популярности», – полагает собеседник «ПС».

Наводят на мысли и досрочные отставки в губернаторском стане. Кажется, сами эти факты говорят о том, что в Кремле засомневались: смогут ли эти главы устоять на выборах. И в итоге убрали самое «слабое звено».

«В Ярославской области губернатор точно не был слабым звеном. Дмитрий Миронов стал помощником президента [Владимира Путина] – это пост на уровне вице-премьера. Во Владимирской области экс-руководитель тоже остался во власти – [Владимир] Сипягин перешел в Думу. А вот в Тамбове, да, я думаю, что к губернатору [Александру Никитину] были вопросы».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Дело даже не в том, что в Никитине сомневались, ведь губернатор был переизбран всего год назад. Но к нему возникли серьезные вопросы, в том числе по историям с выборами в областном центре, отметил Григорий Казанков. И таких регионов, где губернатор не пойдет на следующий срок, будет немало. Хотя кто-то, конечно, попытается избраться на второй срок.

Где пройдут самые сложные кампании, можно сказать уже сейчас, считает политтехнолог. Непростые выборы ждут Томскую, Свердловскую области, а также Ярославль. Там, добавил Казанков, никогда не бывает предсказуемого голосования, кто бы ни претендовал на управленческий пост.

«Я думаю, что сложные выборы ждут и Великий Новгород, где тоже никогда не бывает все просто для власти. Не потому, что здесь власть слаба – на мой взгляд, в регионе достаточно успешный губернатор [Андрей Никитин]. А потому, что уровень протестности здесь высокий», – подчеркнул специалист.

vk.com / Новгородская область

В Ярославле и правда очень своевольный электорат, не любят там выбирать ставленников власти. Григорий Михайлович, опираясь на богатый опыт и десятки проведенных избирательных кампаний, объяснил, от чего зависит настроение населения.

«Избиратель – обычный человек, и его настроение зависит от массы разных факторов. Другой вопрос, что их электоральное поведение на губернаторских выборах во многом зависит, конечно, от самого кандидата. И даже не от того, местный он или приезжий, технократ он или нет.

Бывает, что человек просто "заходит". Совпадает с представлениями большинства людей о том, каким должен быть губернатор. И тогда, можно сказать, кампания уже выиграна. А бывает наоборот, что "контакт" сразу не случается. И значит, нужно вести серьезную кампанию, объяснять, почему это хорошо для региона и хорошо для каждого человека».

Конечно же, очень сильно исход выборов зависит от уровня конкурентов, обратил внимание аналитик. Речь идет людях, уже снискавших себе славу в регионе, уважаемых и политически значимых. Это уже совсем иной расклад сил, но в ходе подобного испытания определяется и степень легитимности. Если кандидат смог опередить сильных соперников, его шанс на «губернаторское признание» увеличивается.

Впрочем, не стоит забывать и про неутихающую пандемию. Коронавирусный фактор неизбежно наложит свой отпечаток на характер предстоящих губернаторских выборов, считает Григорий Казанков:

«Мне кажется, что негативное отношение к власти в целом и некий социальный пессимизм (я бы даже сказал, социальная депрессия) будут усиливаться. Во всяком случае сейчас, пока пандемия не собирается сворачиваться. Может, что-то изменится, если наметится позитив. Но пока Россия, что бы ни говорили СМИ, выходит из пандемии в депрессии».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

А тут еще и инфляция, и скачок цен, и с работой у людей неважно. Сейчас у россиян предостаточно проблем, которые они связывают с пандемией, подвел итог Казанков. Отсюда и рост недовольства, социальной апатии:

«Я думаю, что губернаторские выборы окажутся непростыми почти во всех регионах, где они будут назначены. Просто не будет никому».

В регионах, где управленцы лишатся своих постов или сами уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут в 2023 году. Выборы депутатов законодательных собраний в этом году назначены в Удмуртии, Краснодарском крае, Северной Осетии, а также Сахалинской, Пензенской и Саратовской областях.