Баранец назвал приглашение Шойгу в Лондон «ловушкой НАТО»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил в Лондон российского коллегу Сергея Шойгу. На встрече с британскими парламентариями Уоллес заявил, что встреча должна состояться в ближайшие недели, если, конечно, глава российского оборонного ведомства примет предложение, сообщает Reuters.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал новость сенсационной. Он заявил, что истинным инициатором переговоров являются Соединенные Штаты. А причиной для них стали консультации между РФ, США и странами НАТО по гарантиям безопасности, которые проходили 10 и 12 января.

«Здесь совершенно понятно, что Вашингтон теперь поручил своему верному слуге и пристяжной болонке — Великобритании — попытаться развязать с Россией те узлы, которые стали очевидны во время переговоров в Женеве и Брюсселе», – убежден собеседник «Политики Сегодня».

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В то же время в «благие намерения» американцев и остальных участников НАТО Баранец не верит. По его словам, переговоры служат лишь инструментом отвлечения внимания России от ситуации на Украине.

«Эти ушлые натовцы иногда очень ловко устраивают ловушки. Сейчас украинская армия приготовилась к броску на Донбасс. Вот этому вою, что Россия нападет [на Украину], верить нельзя — это информационное прикрытие той карательной операции, которую готовит ВСУ. А теперь представьте, что когда это случится (не дай Бог), министр обороны РФ будет присутствовать в Лондоне. Мы прекрасно понимаем, в чем смысл подобного приглашения», – заключил полковник в отставке.

Официального ответа на приглашение британского чиновника со стороны Минобороны РФ пока не последовало. Однако Баранец убежден, что в итоге Лондон получит вежливый отказ.