Лукашенко отметил необходимость планомерных изменений в Белоруссии

Любые преобразования в Белоруссии должны быть законными и постепенными, а также соответствовать Конституции. С таким мнением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Политик сравнил события в стране с обстановкой на Украине и в Казахстане. Недавно в среднеазиатском государстве начались акции протеста, сопровождающиеся мародерством и погромами. Лукашенко также указал на необходимость ориентирования на Конституцию при проведении реформ.

«Это не я придумал. Поэтому мы, используя эти принципы, шли, развивались, готовили эти изменения», — подчеркнул президент, комментируя разработку поправок в Основной закон страны.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в рамках всенародного обсуждения в Белоруссии от граждан поступило более тысячи инициатив по изменению Конституции. Издание отметило высокую активность жителей страны.