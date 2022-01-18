Политолог Этцольд: Финляндия и Швеция не готовы обострять отношения с РФ вступлением в НАТО

Финляндия и Швеция предпочитает избегать возможных конфликтов с Россией, поэтому игнорирует возможность вступления в НАТО, заявил немецкий политолог Тобиас Этцольд в беседе с Deutschlandfunk.

По его словам, несмотря на общее напряжение между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом не все западные страны готовы участвовать в этой эскалации. В их число, конечно же, традиционно входят Финляндия и Швеция. Между ними и Россией сложились абсолютно особенные отношения в связи с географическим положением. К такому положению вещей привыкло и население северных государств. Большинство граждан не хотят менять укоренившийся подход.

«Долгая традиция нейтралитета крепко укоренилась в головах многих шведов и финнов», — отметил политолог.

Неудобная для НАТО правда заключается в том, что Вашингтону не удастся заманить Финляндию и Швецию в свои ряды. Однако Белый дом продолжает совершать такие попытки, но, ожидаемо, безрезультатные, резюмировал он.

Ранее стало известно, что российская сторона выразила признательность Швеции и Финляндии за отказ от вступления в НАТО. В Кремле отметили, что возлагают надежды и на дальнейший вклад этих стран в безопасность европейского региона.