Юшков рассказал о главном просчете Варшавы со строительством газопровода GIPL

Газопровод GIPL, соединяющий между собой Польшу и Литву, строительство которого наконец завершилось, не поможет этим странам обрести энергонезависимость от России, и скорее всего останется недозагруженным, или вовсе пустым.

Такое мнение в беседе с информационным порталом Baltnews высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление литовской газовой компании Amber Grid о том, что начатое два года назад строительство газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland–Lithuania) завершено. Согласно плану, в эксплуатацию газопровод будет запущен ближайшим летом.

Как отметил по этому поводу Игорь Юшков, данный проект был запущен в одной целью – уменьшить энергетическую зависимость Литвы и Польши от России, но, если судить по географии газопровода, не понятно, как эта цель будет достигаться.

«Не совсем понятно, как это уменьшит энергозависимость от российского газа. Что Польша является покупателем российского газа, что Литва является покупателем российского газа, и единственная альтернатива – это закупка сжиженного природного газа. Но у обеих стран есть свои терминалы», — объяснил свою мысль эксперт-энергетик.

vk.com / Игорь Юшков

Газопровод GIPL по сути представляет собой перемычку между двумя странами, которые не добывают газ в достаточных количествах для его экспорта, а обе являются импортерами голубого топлива. Таким образом получается, что и Литва, и Польша рассчитывают перепродавать через газопровод СПГ, который сами покупают по рыночной цене.

«То есть это страны-импортеры, и своего газа у них нет, чтобы его продать кому-нибудь из соседей. У Польши есть небольшая добыча собственного газа, но она его полностью потребляет внутри страны», – отметил аналитик.

В результате строительства газопровода Польша и Литва получили интерконнектер – трубопровод-перемычку, газ по которому может поставляться в обе стороны. По всей видимости, обе страны рассчитывают, что смогут немного заработать перепродавая соседу газ с наценкой, потому что никак иначе GIPL использовать нельзя, объяснил Юшков.

energy.gov / U.S. Department of Energy

«Получается, такой газопровод, с помощью которого каждый из соседей хочет обмануть другого, – я сейчас буду покупать СПГ и соседу продавать еще дороже, но у соседа есть такой же СПГ-терминал, и он планирует также продавать СПГ в обратную сторону», — добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, новый польско-литовский газопровод скорее всего будет простаивать. Тем более, что в Европе уже достаточно подобных примеров, когда простроенные между странами газопроводы-интерконнекторы остаются недозагруженными или вообще стоят без дела.