Пост главы правящей партии Казахстана «Нур Отан» может перейти к Токаеву

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» начала подготовку к внеочередному съезду.

На повестку встречи вынесен вопрос о смене главы политической силы, который ранее занимал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ожидается, что новым председателем партии станет текущий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

«В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду», — заявил первый заместитель председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» Бауыржан Байбек.

Ранее стало известно, что Назарбаев принял решение покинуть пост главы Совбеза страны. Его также занял Токаев.