«Надежда партии». Хиллари Клинтон может вновь стать кандидатом от демократов на выборах-2024

Экс-советник Билла Клинтона Дик Моррис считает, что Соединенные Штаты вновь ожидает противостояние между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Он заявил, что вероятность их столкновения на президентских выборах в 2024 году весьма высока, сообщает The Post Millennial.

Эксперт уверен, что если нынешний президент США Джозеф Байден из-за череды серьезных политических просчетов продолжит терять контроль над Конгрессом, то уже никто не будет воспринимать «хромую утку Джо» как политика. Такой же итог ожидает и первого темнокожего вице-президента из его команды Камалу Харрис.

Вероятность подобного хода событий Моррис оценил как «очень высокую», попутно отметив прекрасные организаторские навыки госпожи Клинтон.

«Хиллари разработала блестящую стратегию, которую никто другой не может реализовать, — заявил Моррис. Зная людей вокруг нее, я считаю, что есть только один человек, способный мыслить на таком же масштабном уровне — только ее муж Билл».

Global Look Press / CNP/AdMedia

Это не первый раз, когда тема участия Хиллари Клинтон на предстоящих выборах поднимается публично. Например, ультралиберальный и продемократический телеканал CNN недавно назвал Клинтон «надеждой Демократической партии на выборах-2024», оставив «в полном пролете» Байдена. Более того, согласно опросу TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, только 22% граждан США желают видеть нынешнего американского лидера в качестве кандидата в президенты.

Ранее по Сети разлетелся видеоролик, где бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высмеял заснувшего на переговорах Джо Байдена.