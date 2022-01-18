Депутат бундестага Хунко призвал Бербок не раскидываться упреками в ходе визита в Россию

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна уделить внимание продвижению Минских соглашений в рамках своего визита в Россию, заявил член комитета бундестага по международной политике Андрей Хунко.

По его словам, Бербок должна добиться конкретных обязательств по реализации комплекса Минских соглашений для мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

«Эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдет конкретно о реализации минских договоренностей и плане урегулирования, включая «формулу Штайнмайера», а не просто об обмене упреками», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин созвонился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы российский лидер отметил, что украинская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств, взятых на себя в рамках подписания Минских соглашений, сообщил телеканал «360».