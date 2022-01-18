Увеличение размера родинок может предупредить о риске онкологического заболевания

Медицинские специалисты из Cancer Research UK предупредили, что образование новых родинок или увеличение имеющихся может сигнализировать о раке кожи.

Эксперты рекомендовали внимательнее относиться к собственному телу. Любые изменения могут оказаться симптомом различных заболеваний. При раке кожи отмечается увеличение родинок или появление новых.

Чаще всего родинки имеют круглую форму и ровные края. Однако если она изменилась в размере или цвете, на ней появилась корочка или наблюдается кровотечение, то не следует откладывать поход к врачу, сообщает Daily Express.

Эксперты NHS заявили, что потеря аппетита и изжога могут говорить о раке желудка. Пациенты ощущают комок в верхней области ЖКТ и испытывают проблемы с глотанием. Кроме того, может возникнуть ощущение тошноты.