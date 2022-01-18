Медики Евросоюза ожидают всплеск двойной пандемии коронавируса и гриппа

Медицинские специалисты Евросоюза сообщили о риске начала двойной пандемии коронавируса и гриппа в европейских государствах.

Врачи отметили, что ослабление санитарно-эпидемиологических мер может привести к новому распространению гриппа, причем в большем масштабе. На это указывают данные медрегулятора ЕС.

По словам главного эксперта ECDC по гриппу Паси Пенттинен, вспышка инфекции может затянуться до лета. В совокупности с коронавирусом она окажет большую нагрузку на системы здравоохранения стран.

«Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — рассказал Пенттинен.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду, что 2022 год ознаменуется завершением пандемии COVID-19. Препаратов для вакцинации всех взрослых против коронавируса будет достаточно, передает телеканал «360».