Глава ФТР Тарпищев оценил игру Медведева на старте Australian Open — 2022

Руководитель Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что ему понравилась игра второй ракетки мира Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии, но только в самом начале матча.

Как отметил глава организации, первые полтора сета Медведев играл очень здорово, поэтому у оппонента не было никаких вариантов.

«Потом появилась вальяжность, так как Даниил был уверен в победе. Сомнений не было, так что особенно говорить нечего. Понравилась игра Медведева, когда он был заряжен на результат, но потом, когда Даниил понял, что имеет преимущество, то играл просто на победу, а не так, чтобы поскорее завершить игру», — передает «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Ранее во вторник россиянин в трех сетах победил Генри Лааксонена на старте Открытого чемпионата Австралии Australian Open — 6:1, 6:4, 7:6.