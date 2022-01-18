Тренер сборной России по хоккею Жамнов получил положительный результат теста на COVID-19

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов получил положительный тест на коронавирус.

Жамнов не прибыл в расположение команды, которая сегодня заселилась в отель в Москве, а завтра должна перебраться в Новогорск, поскольку заболел COVID-19, сообщает «Спорт-экспресс». На данный момент дополнительная информация о состоянии Жамнова отсутствует.

Отметим, что сборная России по хоккею должна выступить на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. На групповом этапе 9 февраля российские спортсмены сыграют с Швейцарией, 11 февраля с Данией и 12 февраля с Чехией.