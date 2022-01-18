Вирусолог Лукашев предсказал стремительный рост заражений омикрон-штаммом в России

Россиян ждет волна заболеваний омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил вирусолог Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, многие уже заражены новой разновидностью коронавируса, однако даже не подозревают об этом. Лукашев напомнил, что симптомы могут проявиться далеко не сразу, ведь инкубационный период составляет до 14 дней, а потому стоит ожидать резкого подъема количества выявленных случаев COVID-19. После этого, по словам ученого, волна стремительно пойдет на спад.

«Я думаю, что через месяц мы увидим распространение омикрон-штамма по всему миру. <...> А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать», — заключил он.

Ранее стало известно, что с самого начала года в Петербурге и ряде других городов заметно увеличилось количество летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией. Северная столица оказалась лидером антитопа среди смертельных случаев COVID-19 на 100 000 человек.