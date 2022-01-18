Баранец: Украина собирается душить Донбасс с помощью Британии

Великобритания начала поставки противотанковых систем на Украину, которые днем ранее анонсировал новый министр обороны королевства Бен Уоллес. О переброске очередной партии оружия в Twitter сообщил британский журналист Джордж Эллисон.

???? BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw — George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Примечательно, что британские самолеты С-17 при этом делают в воздухе большой крюк, потому что летят в обход воздушного пространства Германии. И делают это неспроста, убежден военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, Берлин не желает участвовать в «грязном деле» британцев.

«Германия является гарантом Минских соглашений. Получается, что Германия говорит, что надо политическими методами решать конфликт [в Донбассе], а Англия портит все и поставляет оружие. То есть она провоцирует Украину на силовое решение проблемы», – считает эксперт.

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Собеседник «Политики Сегодня» подчеркнул, что попытки британских военных заверить весь мир в том, что противотанковые системы не являются стратегическим оружием и, соответственно, не представляют угрозу России — ничто иное, как «лицемерная отмазка».

Британия уже не первый месяц снабжает ВСУ оружием. В октябре, например, были ракетные комплексы и два тральщика. Также в 2021 году англичане обещали передать Украине военные корабли, а заодно и технологию строительства военных судов. Все поставки проходят якобы в рамках планового военного сотрудничества Лондона с Киевом, действующего с 2015 года.

«Мы теперь уже прямым текстом можем говорить: Британия соучастник перевооружения украинской армии, которая собралась душить Донбасс...То есть Британия уже не скрывает, что им плевать на Минские соглашения», – резюмировал Баранец.

Эксперт уверен, что Лондон действует по указке Вашингтона, который держит его на коротком поводке, словно «пристяжную болонку».

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «большим разочарованием и огорчением» отказ Германии от поставок вооружения ВСУ.