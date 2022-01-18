Глава СВР Нарышкин отметил бессмысленность бойкота Олимпиады в Китае

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин раскритиковал призывы ряда западных политиков к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр, которые состоятся в текущем году в Китае.

По его словам, подобные инициативы идут вразрез с духом олимпийского движения.

«Идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине по своей сути бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, пишет телеканал «360». После мероприятия у главы государства запланирована встреча с китайским коллегой с Си Цзиньпином.