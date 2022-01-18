Нутрициолог Литошенко назвала грецкие орехи и семена чиа полезными для работы мозга

Продукты, которые следует включить в рацион для поддержания здоровья и активной работы мозга, перечислила нутрициолог Софья Литошенко.

Головной мозг человека на 60% состоит из жира. В связи с этим, жирные кислоты играют особую роль для качественной работы органа, отметила специалист в разговоре с Life.ru.

«При этом особенно важны для развития мозга человека именно омега-3 жирные кислоты, начиная с того момента, когда он еще находится в утробе матери», — подчеркнула нутрициолог.

Чаще всего специалисты рекомендуют употреблять рыбу, чтобы восполнить запасы омега-3. Однако вещество содержится не только в данном продукте. Включать в рацион также следует грецкие орехи, авокадо, семена чиа и льна.

Британский врач-диетолог Эмма Дербишир рассказала, что употребление черники помогает улучшить память. Ягода благоприятно сказывается на работе мозга, передает телеканал «360».