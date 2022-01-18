Посол Грызлов заявил о необходимости создания условий экономического роста в Белоруссии

Необходимо продолжать многоплановую интеграцию Москвы и Минска, уверен посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Он также указал на необходимость создания экономических условий в соседней республике.

Недавно президент России Владимир Путин назначил Грызлова чрезвычайным и полномочным послом в соседней республике, передает телеканал «360». Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации. Грызлов заявил о необходимости создания условий для экономического роста в Белоруссии.

«Российская Федерация является главным деловым партнером Республики Беларусь, обеспечивая почти половину внешнеторгового оборота республики. Укрепление общего экономического пространства, построение полноценного экономического суверенитета Союзного государства ради благополучия и процветания наших народов — в этом видим стратегически важные и нужные людям задачи для обеих стран», — подчеркнул посол в беседе с ТАСС.

Ранее Владимир Путин отметил динамику в отношениях Москвы и Минска. Он обратил внимание на экономическое партнерство сторон и рост товарооборота между ними.