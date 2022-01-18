Помощник генпрокурора Казахстана заявил о возбуждении 695 уголовных дел после беспорядков

Число уголовных дел после массовых беспорядков в Казахстане возросло до 695, сообщил старший помощник генпрокурора республики Азамат Саргазин.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 — по актам терроризма, 15 — по убийствам, шесть дел — пропаганда и призывы к захвату власти», — отметил он.

В настоящее время сотрудники полиции задержали 780 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из них 695 находятся под арестом. Всего судом было рассмотрено 8354 административных дела по факту массовых беспорядков в республике.