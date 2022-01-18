Москва объявила о работе российского посольства в Киеве в штатном режиме

Посольство России в украинской столице функционирует в привычном режиме, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Недавно газета The New York Times сообщила о якобы эвакуации порядка 50 членов российских консульств в Киеве и во Львове. При этом издание не уточнило причины якобы вывоза работников дипведомств.

МИД России опроверг приведенную в газете информацию. По данным внешнеполитического ведомства, посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о высокой напряженности на границе России и Украины, передает телеканал «360». По словам представителя Кремля, при этом со стороны Москвы нет никакой военной эскалации.