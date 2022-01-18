Инфекционист Малышев призвал отказаться от выпивки перед крещенскими купаниями

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев перечислил главные противопоказания к купанию в проруби во время Крещения.

В первую очередь медицинский специалист посоветовал отказаться от распития алкогольных напитков перед купанием. Спиртное может сильно навредить людям с хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми. Также не следует участвовать в традиционных крещенских купаниях с температурой, передает РИА Новости.

Инфекционист отметил, что риск заболеть коронавирусом во время купаний ниже, чем при поездке в общественном транспорте. Однако следует соблюдать социальную дистанцию в очереди в прорубь.

«Купание проходит на улице чаще всего, особой толпы не помню, в очереди стоят к проруби, но очередь двигается быстро. После купания, конечно, надо обтереться и в тепло», — добавил Малышев.

Вакцинация от коронавируса не является препятствием для окунания в прорубь. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает телеканал «360».