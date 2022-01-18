Встреча олимпийцев с Путиным перед поездкой на Игры пройдет 25 января

Президент РФ Владимир Путин побеседует с участниками Олимпийских игр перед их отправкой на международные соревнования. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля, спортсмены отправятся в Китай 26 января. Российский лидер Владимир Путин традиционно встречается с олимпийцами перед Играми, однако в этом году мероприятие пройдет онлайн. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил в беседе с РИА Новости, что молебен также состоится удаленно.

«Оба мероприятия — и встреча с президентом, и традиционный молебен — пройдут в онлайн-формате», — заявил Поздняков.

Ранее Поздняков высказывался о шансах биатлонистов на Олимпиаде. Глава комитета уверен, что тестирование скольжения лыж даст российским спортсменам шанс хорошо выступить на соревнованиях.