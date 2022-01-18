Выйти из Коми. Как Владимир Уйба распустил всех министров

Отставка регионального правительства для российской внутренней политики событие незаурядное. По прошествии восьми месяцев после громкого конфликта с коммунистом Олегом Михайловым, в котором не обошлось без мата и угроз, глава Республики Коми Владимир Уйба вновь оказался на авансцене повестки.

На этот раз драма разрешилась за кулисами, без публичных оскорблений, однако карающая властная длань в одночасье обезглавила региональный аппарат. Роспуск министров Уйба объяснил «новыми стратегическими задачами развития», которые стоят перед регионом. За сухими формулировками о необходимости вывести экономику Коми и качество жизни населения на принципиально новый уровень эксперты разглядели признаки грандиозного политического жертвоприношения.

Так, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов в комментарии «Клубу регионов» объяснил заклание министров резкостью самого Владимира Викторовича. По мнению специалиста, бескомпромиссный нрав главы региона породил массу конфликтов с местными элитами, трения вызвали управленческий дисбаланс, а он в свою очередь стал триггером падения рейтингов Уйбы.

Последнее подтверждается метриками: за восемь месяцев Уйба опустился с 64 на 70 место в рейтинге влияния глав субъектов РФ от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

vk.com / Пресс-служба правительства Республики Коми

О том, что Уйбе понадобился громоотвод для разящих молний федерального центра директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов утверждать не взялся, но акцентировал внимание на другой проблеме республиканского менеджмента. За полтора года работы, с момента своей неоднозначной победы на выборах главы региона (за Уйбу проголосовали 145 070 человек при явке около 30%), политик не сумел сколотить профессиональную команду.

«Все проблемы, которые сегодня есть в республике, связаны с тем, что Уйба просто не справился с работой губернатора», – категорично заявил эксперт.

Как показало время, вопрос о том, уйдут ли Уйбу, оказался скорее риторическим. Косвенные подтверждения протекции высоких стен Кремля руководителю Коми находились неоднократно. Даже когда он пытался примерить самую августейшую мантию.

В мае прошлого года Уйба отождествил себя с первым лицом на встрече с жителями села Мутный Материк. По воле злого рока населенный пункт оправдал свое название, пострадав из-за разлива нефти. Огорошенным людям, высказавшим намерение пожаловаться президенту, Уйба безапелляционно заявил:

«Да какой Путин? У вас я – Путин».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда выразил уверенность в том, что у Уйбы масса недоброжелателей, которые вырвали его слова из контекста.

В довершение тезиса о кризисе идей главы Коми Дмитрий Фетисов предположил, что решение об отставке правительства было предложено Уйбе в администрации президента. Якобы АП заинтересована в сохранении позиций своего ставленника и пытается вытянуть его из зоны политических аутсайдеров.

По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, заявленная диверсификация экономики может забуксовать в связи с кризисом в угольной промышленности Коми. Некогда угольная столица российского Северо-Запада — Воркута — сегодня все больше напоминает иллюстрацию к антиутопии. За последние тридцать лет город потерял 67% населения и рискует превратиться в город-призрак. Этому способствует затяжное падение цен на уголь, отсутствие инфраструктуры и сорокоградусные морозы. При этом, как отмечает эксперт, обретение новых компетенций для господина Уйбы, который много лет руководил Федеральным медико-биологическим агентством, едва ли проходит безболезненно.