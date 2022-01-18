В Челябинске пройдет первое слушание по делу замглавы минстроя Белавкина

Центральный суд Челябинска начнет рассматривать дело первого замминистра строительства области Ивана Белавкина, обвиняемого во взяточничестве. Предварительное слушание состоится 28 января.

По версии следствия, Белавкин получил взятку в размере около 1,2 млн рублей и оказал покровительство при исполнении госконтракта. Он распорядился выделить из бюджета субсидию, за счет которой были совершены выплаты коммерческой компании.

Чиновника заключили под стражу, он отказывается признавать вину. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 15 лет лишения свободы.