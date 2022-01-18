Пытки в зарубежных тюрьмах обсудят на пресс-конференции ФБР и Медиагруппы «Патриот»

Международная конференция на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения» пройдет под руководством Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) совместно с Медиагруппой «Патриот» 20 января.

Международное право запрещает пытки и любое издевательство со стороны правоохранительных органов в отношении подозреваемых или уже осужденных правонарушителей. При этом, вопреки расхожему мнению о демократических ценностях в США и ЕС, в западных странах подобные случаи являются рядовыми, об этом сообщают СМИ.

Эксперты России и мировые специалисты в области правозащиты 20 января в Санкт-Петербурге представят доклады о нарушении прав человека представителями правоохранительной системы государств Америки, Европы и Африки. Кроме того, докладчики объяснят причины и последствия пыток, а также предложат методы решения этой проблемы.

Пресс-конференция пройдет в четверг, 20 января 2022 года с 18:00 до 22:00 по московскому времени. Журналисты могут подать заявку на участие в конференции.