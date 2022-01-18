Зеленский призвал минобороны Украины сократить список профессий для воинского учета женщин

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой уменьшить перечень профессий, по которому женщин берут на воинский учет.

Ранее на сайте офиса украинского президента зарегистрировали петицию об отмене приказа о постановке украинок на воинский учет. Она даже собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

«Я обратился к министру обороны Украины А. Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов, в частности: существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, смежных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом реальных потребностей обороны государства», — сказано в ответе на петицию.

Также Зеленский попросил Резникова обдумать внедрение цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет во избежание присутствия женщин в центрах комплектования. Кроме того, он призвал решить вопрос о прохождении медосмотра.