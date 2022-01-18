Более 2,7 тыс. человек задержали в Алма-Ате с начала беспорядков

Силовые ведомства Казахстана с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,7 тысячи человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступлениях.

Информационный центр комендатуры города информирует, что всего с начала антитеррористической операции было задержано 2 748 человек. В понедельник сообщалось о 2 601 задержанном.

«Всего изъята 131 единица огнестрельного оружия и 4 тысячи 179 боеприпасов», — уточняется в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года. Жители в Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты перекинулись на другие города, в том числе на Алма-Ату. После этого в бывшей столице началось мародерство, боевики нападали на госучреждения.

Власти в ответ ввели режим ЧП по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ГП, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.