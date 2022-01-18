Художник Тихомиров посвятил ироничную иллюстрацию снежному коллапсу в Петербурге

Художник Илья Тихомиров опубликовал ироничную иллюстрацию, посвященную плохой уборке улиц в Петербурге.

Гигантские сугробы и гололед даже в центре города стали привычны для некоторых петербуржцев. Однако Тихомиров показал собственное видение городских пейзажей. В своем Telegram-канале художник опубликовал иллюстрацию, в которой изобразил окруженную заснеженными пиками Петропавловскую крепость.

«Посмотри, как снега горы обступают бедный город», — подписал рисунок художник.

Петербуржцы с начала зимы страдают от обилия снега и наледи, организовать уборку которых команда губернатора Александра Беглова успевает не всегда. Сугробы стали привычными для местных жителей даже в центре города. Сосульки и гололед грозят пешеходам тяжелыми травмами.