Канада направила на Украину отряд спецназа

Силы полка специальных операций Канаты переброшены на территорию Украины на фоне роста напряженности между НАТО и Москвой.

Телеканал Global News со ссылкой на собственные источники сообщает, что решение о развертывании военных сил Канады было принято в связи с тупиковыми переговорами о предотвращении возможного вооруженного конфликта. Также утверждается, что на границе стран якобы находится 100 тысяч военных.

Подразделениям вооруженных сил Канады была поставлена также задача по разработке плана эвакуации дипломатов Оттавы в случае полномасштабного вторжения. Однако официально это не подтвердили.

Сообщается, что канадские вооруженные силы проводят обучение. Они передают инструкторский и лидерский опыт коллегам с Украины с 2020 года.