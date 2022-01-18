CNN: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе посетил Украину и встретился с Зеленским

Директор ЦРУ США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Украину, где обсудил украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию в регионе.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечает, что Бернс запланировал Киев с заранее запланированным визитом. Он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений якобы возможного «вторжения» России на Украину.

Предметом обсуждения стали оценки рисков, с которыми столкнулась Украина. По словам источника, во время визита он имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации.

Россия на минувшей неделе провела со странами Запада три раунда переговоров о ситуации вокруг Украины и европейской безопасности. Встречи подтвердили расхождения и завершились без договоренностей о продолжении контактов.