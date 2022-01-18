Экс-министр Украины Буславец: Киев может прибегнуть к воровству российского газа

Дефицит сырья может подтолкнуть «Нафтогаз» к ограничению поставок населению и промышленности, а также к «отбору» российского топлива. Об этом заявила бывшая министр энергетики Украины Ольга Буславец.

В настоящий момент украинские хранилища содержат 6,6 миллиарда газа, отметила она. При этом дефицит уже составляет два миллиарда кубометров. «Нафтогаз» же испытывает и финансовые проблемы. Для их решения властям Украины понадобится найти до 3 миллионов долларов.

Это все приведет к тому, что у Киева останется три варианта развития событий. Один из них — воровство транзитного газа из России.

«И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями», — написала Буславец.

В других исходах экс-министр рассматривает ограничение или вовсе отключение потребления промышленности, а также сокращение поставок для ТЭЦ и котельных, что приведет к снижению отопления.