Погребинский обрушился с резкой критикой на американских переговорщиков

Команда Госдепартамента США, отвечающая за переговоры с Россией о гарантиях безопасности, в которую входят глава ведомства Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, демонстрирует абсолютную недоговороспособность и должна быть уволена.

С таким резким заявлением в эфире YouTube-канала Topinform выступил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя ответы американской стороны на предложения России.

«Мы слышим, что американцы, как зайчики, говорят: "Да, да, мы услышали и на следующие неделе ответим, мы получили домашнее задание". Вот уже эта наглая Виктория Нуланд говорит: "Мы уже подготовили 18 вариантов вторжения России на Украину", — с возмущением заявил политолог. — Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 – значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике"».

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

При этом Погребинский подчеркнул, что, по его мнению, американское руководство должно уволить и Энтони Блинкена, и Викторию Нуланд, которые «несут полную фигню». Этим шагом Вашингтон пошлет Москве сигнал о том, что американская сторона готова договариваться. Но пока за переговоры со стороны США отвечает нынешняя команда, прогресса не будет.

О полной недоговороспособности нынешнего главы Госдепартамента США, по словам украинского эксперта, красноречиво говорят недавние слова Энтони Блинкена о том, что «если русские заходят, то их потом трудно выгнать».

«Любой вменяемый человек должен (в ответ) сказать: "У вас (у США) 180 или 350 военных баз по всему миру, что мы, не помним? Какие были манифестации на Окинаве, где японцы требовали, чтобы американцы убрались, потому что они насиловали женщин и кого-то избивали?" Никуда они до сих пор не ушли, они пребывают по всему миру, и взять такую наглость – сказать», — возмущенно заключил Михаил Погребинский.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в декабре 2021 года Москва заявила, что требует от Запада гарантий своей безопасности, и в том числе гарантий того, что НАТО не будет продолжать расширяться на восток путем приема в свой состав Украины и Грузии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ответ, что требования России неприемлемы. Однако, после состоявшихся в январе 2022 года трехступенчатых переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, в Вашингтоне заявили, что рассматривают озвученные Москвой предложения и готовят ответ.

При этом на Западе продолжают регулярно заявлять о том, что Россия якобы планирует против Украины «вооруженную агрессию», и предупреждать, что в этом случае в отношении Москвы будут предприняты самые решительные меры. В частности, заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила на днях, что в Вашингтоне разработали 18 сценариев возможного ответа США на «российское вторжение» на Украину.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва тоже рассматривает возможные сценарии на случай агрессии со стороны США, но считает, что их должно быть не 18, а гораздо меньше, так как Россия придерживается "предельно корректной постановки вопроса».